TİKA'dan Mozambik'te Pamukçuluğa Destek
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Madagaskar, Mozambik, Güncel

TİKA'dan Mozambik'te Pamukçuluğa Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından başlatılan Mozambik Pamukçuluğunun Desteklenmesi Programının 6. Ayağını oluşturan pamuk fiber kalitesinin arttırılması eğitimi başarıyla tamamlandı.

10.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:42
TİKA'dan Mozambik'te Pamukçuluğa Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından başlatılan Mozambik Pamukçuluğunun Desteklenmesi Programının 6. Ayağını oluşturan pamuk fiber kalitesinin arttırılması eğitimi başarıyla tamamlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılı Ocak ayındaki Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan ziyaretinin ardından ülkenin tarım sektörünü desteklemek için TİKA tarafından 2018'de başlatılan "Mozambik Pamuk Yetiştiriciliği Projesi" ile öncesinde Mozambik'in tarımsal gelirleri içerisinde önemli rol oynayacağı değerlendirilen pamuk üretiminin güçlendirilmesine yönelik, eğitim ve ekipman desteğinde bulunulmuştu.


Program kapsamında planlanan pamuk fiber kalitesinin arttırılması eğitimi, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından video konferans yöntemi ile verildi. Maputo Program Koordinasyon Ofisinde gerçekleştirilen eğitimde, pamuk fiberinin işlenme süreçleri, kayıp azaltıcı tedbirler ve test yöntemleri gibi konular interaktif olarak incelendi.


İki ülke uzmanlarının teknolojik iletişim araçlarını kullanarak tecrübe paylaşımında bulunduğu eğitim kapsamında yeni çalışmaların da önünün açılması planlanıyor.


Eğitime katılan Fernando Joo Nhampossa, konuşmasında, "Çok faydalı bir eğitim oldu. Türkiye'nin tarım alanındaki tecrübesinden faydalanıp kendi toprağımıza değer katmak istiyoruz" dedi.


Eğitimlerin ileriki süreçlerde farklı konularda sürdürülmesi planlanıyor.


Proje kapsamında Türk tohumlarının Mozambik'te denemesi yapılarak pamuk veriminin arttırılması da hedefler arasında bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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