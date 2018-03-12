Tika'dan Libya'daki Eğitim Projelerine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Libya'da 2 bilgisayar laboratuvarı ile 3D Eğitim ve Tasarım Merkezi kurdu.

TİKA tarafından yapılan yazılı açıklamada, eğitim projeleri kapsamında Libya'nın Misurata kentinde faaliyet gösteren Belediye Meclisi Eğitim Merkezi ile Endüstri Teknolojileri Kolejine, 2 bilgisayar laboratuvarıyla 3D Eğitim ve Tasarım Merkezi kurdu.

Açıklamaya göre, dünyanın birçok ülkesinde düzenlenmekte olan kalifiye personel yetiştirme amaçlı mesleki eğitim programlarından İstihdamı Artırma Programı (MESİP) 3D Modelleme Kursu, başkent Trablus'tan sonra Misurata kentinde de törenle hayata geçirildi.

Endüstri Teknolojileri Koleji ile Misurata Belediye divanında olmak üzere 2 bilgisayar laboratuvarının kurulduğu ve 42 bilgisayarın temin edildiği bildirildi.



Proje kapsamında MEB Yenimahalle Şehir Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Celalettin Çetinkaya tarafından verilen "3D Tasarım Eğitimleri" ile çalışanların teknik yeterliliklerinin artırılması ve gençlere yeni iş imkanlarının sunulması amaçlandığı belirtildi.

Endüstri Teknolojileri Koleji Dekanı Ahmed Bensase gerçekleştirilen bu projeden dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Misurata Belediye Meclis üyesi ve İnsani Gelişim Daimi Komitesi Başkanı Hana Hadura ise daha önce de TİKA ile birçok program ve projede iş birliği yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin Misurata Başkonsolosu Sinan Yeşildağ ise Türkiye'nin dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattığını söyledi.

Yeşildağ, yardım faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini sözlerine ekledi.