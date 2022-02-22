TİKA'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne sağlık alanında destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) tarafından Türkiye'den temin edilen 5 adet kuvöz Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'da düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.

Tika'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KDC Sağlık Bakanlığındaki törene Türkiye'nin Kinşasa Büyükelçisi Mehmet Ülkü, KDC Sağlık Bakan Yardımcısı Véronique Kilumba Nkulu, TİKA Özel Kalem Müdürü Samet Kapısız, TİKA heyeti ve bakanlık yetkilileri katıldı.

Büyükelçi Ülkü, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin Türkiye ve KDC arasındaki iş birliği için bir dönüm noktası olacağını belirtti.

İmzalanan anlaşmaların iki taraf için de yeni fırsatlar doğuracağının altını çizen Ülkü, TİKA'nın ofisi olmamasına rağmen ülkede 20'ye yakın proje gerçekleştirildiğini söyledi.

Ülkü, TİKA'nın yaptığı sembolik projenin Türkiye'nin KDC'nin gelişim çabalarına vereceği desteklerin göstergesi olduğunun altını çizerek "Umarız gelecekte KDC için kritik öneme haiz olan sağlık alanında iş birliğimizi arttırarak devam ettiririz." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Nkulu ise 20 Şubat'ta iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların Türkiye ve KDC iş birliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Türk halkına ve TİKA'ya teşekkürlerini ileten Nkulu, bu projelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesi noktasında olumlu bir etkisi olacağını söyledi.

TİKA'nın Afrika'daki faaliyetleri

TİKA'nın 60 ülkedeki 62 ofisinden 22'si Afrika'da bulunuyor. Bu ofisler ile TİKA, kıtanın tamamında eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda sürdürülebilir kalkınma projeleri gerçekleştiriyor.

TİKA, KDC'de ofisi olmamakla birlikte, ülkede 2009 yılından bu yana eğitim, sağlık, kapasite geliştirme gibi alanlarında 20'ye yakın proje gerçekleştirdi.