Tika'dan Kırgızistan'da Mesleki Eğitim Kursiyerlerine Sertifika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen mesleki eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.



TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünün eğitim merkezinde, "3D modelleme ve animasyon", "grafik tasarım", "web dizayn", "audio ve video montaj" ve "dikiş-nakış" alanlarında 2 aylık mesleki eğitim kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın eşi Vasilika Fırat ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu tarafından verildi.

Eğitmen ve kursiyerleri tebrik eden Fırat, "TİKA, dünyanın önde gelen mesleklerini öğretiyor. Kursiyerlerin öğrendikleri meslekler çok önemli. 2 ayda kursiyerlerin öğrendiklerine şaşırdım. Bu da sizin ne kadar çalışkan olduğunuzu göstermektedir." dedi.

Muslu, TİKA olarak, Kırgızistan'da iki ülkeyi yakınlaştıran, iki halkın kardeşliğini, muhabbetini, sevgisini artıran projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Eğitim merkezinde, web tasarımı alanında ders alan Nurbek Orazaliyev, TİKA'nın ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğunu belirterek, "Üniversite mezunuyum. Kendi iş yerimi açtım. Bir web sitemin olmasını çok istiyorum. Ancak web sitesi kurdurmak çok pahalı. TİKA'nın verdiği kurslarda kendi web sitemi tasarlamayı öğrendim. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

TİKA Meslek Edindirme Kursları Sorumlusu Alişer İmamov da söz konusu mesleki eğitim kursuna yaklaşık 250 kişinin başvurduğunu ancak 54 kursiyer alabildiklerini kaydetti.