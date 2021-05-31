TİKA'dan Karadağ Koruma ve Kurtarma Hizmetlerine eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın Koruma ve Kurtarma Hizmetleri çalışanları için "İtfaiyeciler için temel kurs" konulu eğitim verdi.