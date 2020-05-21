TİKA'dan Etiyopya'daki İslami İşler Yüksek Kurulu'na ramazan yardımı - ADDİS ABABA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp'in dağıtıma gelişi Yardım paketlerinden detaylar Paketlerin dağıtılması TİKA Addis Ababa Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş ile röportaj ADDİS ABABA - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Etiyopya'nın başkenti Addis...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp'in dağıtıma gelişi

Yardım paketlerinden detaylar

Paketlerin dağıtılması

TİKA Addis Ababa Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş ile röportaj ADDİS ABABA - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Etiyopya İslami İşler Yüksek Kurulu'na ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu. Dağıtıma, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, TİKA Addis Ababa Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş ve Şeyh Nurettin Ahmet katıldı.

Kaynak: AA