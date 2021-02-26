TİKA'dan Bosna Hersek'teki bilimsel araştırmalara yerli ve milli destek

TÜBİTAK Ar-Ge desteğiyle Türkiye'de geliştirilen ve üretilen yüksek teknolojiye dayalı Atomik Kuvvet Mikroskobu, Bosna Hersek'teki bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Saraybosna Üniversitesine hibe edildi.

TÜBİTAK Ar-Ge desteğiyle Türkiye'de geliştirilen ve üretilen yüksek teknolojiye dayalı Atomik Kuvvet Mikroskobu, Bosna Hersek'teki bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Saraybosna Üniversitesine hibe edildi.

Bosna Hersek'te eğitim sektöründe bugüne kadar çok sayıda proje ve faaliyet hayata geçiren TİKA, ülkenin en köklü yüksek öğretim kurumu Saraybosna Üniversitesinin Makine Mühendisliği Fakültesine Atomik Kuvvet Mikroskobu bağışladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, yüksek çözünürlüklü ve kaliteli görüntü alma imkanı sağlayan cihaz sayesinde incelenen ürünler atomlarına kadar görüntülenebilecek. Ülkedeki ilk yüksek teknolojiye dayalı Atomik Kuvvet Mikroskobu olma özelliğini taşıyan cihaz, fizik, kimya, malzeme bilimi, makine ve endüstri mühendisliği başta olmak üzere ülkede bilimsel araştırma yapan tüm kurumların istifadesine açık olacak.

Atomik Kuvvet Mikroskobunun kullanımına yönelik teknik eğitimler, Türkiye'den gelen uzman eşliğinde 25-26 Şubat'ta ülke genelinde eğitim sunan üniversitelerin ilgili alanda çalışan akademik kadrolarının katılımıyla Saraybosna Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinde gerçekleştirildi.

Cihazın kullanımına yönelik verilen eğitim ve teslimi dolayısıyla yapılan törene Makine Mühendisliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muris Torlak, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Muhammed Ünal, Saraybosna Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Tuzla Üniversitesi ve Travnik Üniversitesinden akademisyenler ile araştırmacılar katıldı.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de geliştirilen ve üretilen yüksek teknolojiye dayalı cihazın Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme projelerinde kullanılacağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülkenin her geçen gün daha da yakınlaştığını ve yakın zaman içerisinde bunun tüm sektörlerde kazan-kazan bağlamında hissedileceğini ifade eden Ünal, ülkedeki tüm araştırmacıların ve akademisyenlerin kullanımına sunulan Atomik Kuvvet Mikroskobunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Torlak da akademik çalışmalar için böylesine değerli bir donanımın kazandırılmasından ve gerekli eğitimlerin sunulmasından dolayı TİKA'ya teşekkür ederek, iki ülke arasındaki iş birliğinin sadece eğitim alanında değil, her alanda artırılarak ilerlemesini umduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin