TİKA'dan Bosna Hersek'teki bilimsel araştırmalara yerli ve milli destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

TİKA'dan Bosna Hersek'teki bilimsel araştırmalara yerli ve milli destek

26.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:50
TİKA'dan Bosna Hersek'teki bilimsel araştırmalara yerli ve milli destek

TÜBİTAK Ar-Ge desteğiyle Türkiye'de geliştirilen ve üretilen yüksek teknolojiye dayalı Atomik Kuvvet Mikroskobu, Bosna Hersek'teki bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Saraybosna Üniversitesine hibe edildi.

TÜBİTAK Ar-Ge desteğiyle Türkiye'de geliştirilen ve üretilen yüksek teknolojiye dayalı Atomik Kuvvet Mikroskobu, Bosna Hersek'teki bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Saraybosna Üniversitesine hibe edildi.

Bosna Hersek'te eğitim sektöründe bugüne kadar çok sayıda proje ve faaliyet hayata geçiren TİKA, ülkenin en köklü yüksek öğretim kurumu Saraybosna Üniversitesinin Makine Mühendisliği Fakültesine Atomik Kuvvet Mikroskobu bağışladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, yüksek çözünürlüklü ve kaliteli görüntü alma imkanı sağlayan cihaz sayesinde incelenen ürünler atomlarına kadar görüntülenebilecek. Ülkedeki ilk yüksek teknolojiye dayalı Atomik Kuvvet Mikroskobu olma özelliğini taşıyan cihaz, fizik, kimya, malzeme bilimi, makine ve endüstri mühendisliği başta olmak üzere ülkede bilimsel araştırma yapan tüm kurumların istifadesine açık olacak.

Atomik Kuvvet Mikroskobunun kullanımına yönelik teknik eğitimler, Türkiye'den gelen uzman eşliğinde 25-26 Şubat'ta ülke genelinde eğitim sunan üniversitelerin ilgili alanda çalışan akademik kadrolarının katılımıyla Saraybosna Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinde gerçekleştirildi.

Cihazın kullanımına yönelik verilen eğitim ve teslimi dolayısıyla yapılan törene Makine Mühendisliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muris Torlak, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Muhammed Ünal, Saraybosna Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Tuzla Üniversitesi ve Travnik Üniversitesinden akademisyenler ile araştırmacılar katıldı.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de geliştirilen ve üretilen yüksek teknolojiye dayalı cihazın Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme projelerinde kullanılacağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülkenin her geçen gün daha da yakınlaştığını ve yakın zaman içerisinde bunun tüm sektörlerde kazan-kazan bağlamında hissedileceğini ifade eden Ünal, ülkedeki tüm araştırmacıların ve akademisyenlerin kullanımına sunulan Atomik Kuvvet Mikroskobunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Torlak da akademik çalışmalar için böylesine değerli bir donanımın kazandırılmasından ve gerekli eğitimlerin sunulmasından dolayı TİKA'ya teşekkür ederek, iki ülke arasındaki iş birliğinin sadece eğitim alanında değil, her alanda artırılarak ilerlemesini umduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Pervin Buldan Fahrettin Altun Mehmet Kasapoğlu
Magazin Cem Yılmaz Zeki Müren İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mustafa Er Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TİKA'dan Bosna Hersek'teki bilimsel araştırmalara yerli ve milli destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 14:01:02. #1.15#
title