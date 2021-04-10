TİKA'dan Bosna Hersek'in kırsal bölgelerinde yaşayan ailelere tarımsal destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Bosna Hersek'in Tuzla, Una-Sana, Zenica-Doboj ve Orta Bosna kantonlarında yaşayan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan 500 aileye tarımsal üretim desteği sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Bosna Hersek'in Tuzla, Una-Sana, Zenica-Doboj ve Orta Bosna kantonlarında yaşayan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan 500 aileye tarımsal üretim desteği sağlandı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, dünyanın birçok ülkesinde etkili olan ve bir yılı aşkın süredir etkisi artarak devam eden yeni tip koronovirüse (Kovid-19) karşı alınan sıkı tedbirlerin karşısında ekonominin can damarı olan üreticilerin yeteri derecede desteklenmemeleri nedeniyle iş yerlerinin üretimlerine ara vermek veya kapanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, virüsün insan sağlığı üzerindeki etkisinin yanı sıra üretim sektörlerine verdiği zarar nedeniyle birçok ailenin gelir düzeyinde ciddi düşüşlerin yaşandığına dikkat çekildi.

2017'den beri yürütülen "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı" kapsamında gerçekleştirilen "Tarımsal Destek Projesi" ile söz konusu kantonların kırsal bölgelerinde yaşayan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan toplam 500 aileye ilkbahar dikimi öncesi destek paketlerinin ulaştırıldığı ifade edildi.

Projeyle ekonomik sıkıntının daha ağır hissedildiği kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin sahip oldukları topraklarda, kendi tüketimleri başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan tarımsal üretimi gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanması kapsamında tohum, gübre ve ekipman sağlandı.

Ailelerin kritik öneme sahip tarım sektöründe üretim ve gıda zincirine destek sunmalarının önemi ve faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyacakları konular hakkında yerel iş birliği yapılan kuruluşlar aracılığıyla gerekli bilgilendirmeler de yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin