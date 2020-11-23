TİKA'dan Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacılara gıda yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TİKA'dan Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacılara gıda yardımı

23.11.2020 20:49 | Son Güncelleme: 23.11.2020 20:52
TİKA'dan Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacılara gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'teki Arakanlılara gıda yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'teki Arakanlılara gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazar ilindeki 16. Mülteci Kampı'nda yaşayan yaklaşık 25 bin Arakanlı sığınmacıya gıda paketi dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Dağıtılan gıda yardımı sayesinde kamplarda yaşayan Müslüman mülteciler kış mevsimini daha hazırlıklı karşılayacak. Gıda yardımından yararlanan mülteciler memnuniyetlerini dile getirirken Türkiye'ye ve TİKA'ya şükranlarını ifade etti." değerlendirmesine yer verildi.

TİKA, 2017'de kamplara yerleştirilenler için hızlı bir şekilde mutfak kurarak günlük 25 bin kişinin faydalandığı sıcak yemek dağıtımı yapmıştı.

Bangladeş'in Cox's Bazar ili sınırları içinde bulunan kamplarda bir milyona yakın Arakanlı Müslüman, zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Ekonomik faaliyetleri olmayan sığınmacılar başta gıda olmak üzere her türlü gıda ve ihtiyaç malzemesine gereksinim duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

İlgili Haberler

TİKA Bangladeş'teki Arakanlı mültecileri yalnız bırakmıyor
TİKA Bangladeş'teki Arakanlı mültecileri yalnız bırakmıyor
Bangladeş'teki Atatürk Lisesi, yıllardır 2 ülke arasında kardeşliğin simgesi
Bangladeş'teki Atatürk Lisesi, yıllardır 2 ülke arasında kardeşliğin simgesi
Kütahya'da 200 aileye gıda yardımı
Kütahya'da 200 aileye gıda yardımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Alişan Mert Fırat Şafak Sezer
Spor Falcao Cenk Tosun Sergen Yalçın Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TİKA'dan Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacılara gıda yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 20:58:13. #1.15#
title