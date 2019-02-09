Tika'dan Afganistanlı Doktorlara Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından İslam Kalkınma Bankası, Afganistan İslam Tıp Derneği (AIMA) ve Sağlık Medeniyet Derneği iş birliğinde Afganistanlı doktorlardan oluşan heyete uygulamalı tıp eğitimi verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, cerrah, iç hastalıkları, çocuk ve göz doktoru uzmanlarından oluşan 10 kişilik heyete, uzmanlık alanlarına göre Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 8 eğitim ve araştırma hastanesinde 2 aylık uygulamalı tıp eğitimleri verildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan doktorlar için TİKA'da sertifika töreni düzenlendi. Törene, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, İslam Kalkınma Bankası Bölge Müdürü Salah Jelassi, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi (DİOD) Başkanı Uğur Tanyeli, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal ile Afganistanlı doktorların yanı sıra TİKA yetkilileri katıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun, törende yaptığı konuşmada, Afganistan'ın TİKA için önemli bir ülke olduğunu ve bu ülkedeki 3 program koordinasyon ofisiyle çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkanlığın, özellikle 2002'den sonra ofis sayısını hızla artırarak 59 ülkede 61 ofisiyle 5 kıtada proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini belirten Nurdun, "Biz gittiğimiz ülkelerde gerçekleştirdiğimiz projeleri talep odaklı yapıyoruz. Oradaki insanlara neye ihtiyaçları olduklarını sorup ona göre proje üretiyoruz." dedi.

Nurdun, projeye destek veren İslam Kalkınma Bankası, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Afganistan İslam Tıp Derneğine teşekkür etti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ünal da Türkiye'de 2 ay boyunca eğitimlere katılan doktorları tebrik etti ve projenin süresinin uzun olmasının güzel sonuçlar ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA