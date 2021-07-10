TİKA Başkanı Kayalar, işgal döneminde harabeye çevrilen Ağdam'da incelemelerde bulundu
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TİKA Başkanı Kayalar, işgal döneminde harabeye çevrilen Ağdam'da incelemelerde bulundu

TİKA Başkanı Kayalar, işgal döneminde harabeye çevrilen Ağdam'da incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Azerbaycan toprağı Ağdam'ı ziyaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Azerbaycan toprağı Ağdam'ı ziyaret etti.

Kayalar, Azerbaycan Kültür Bakanlığı Kültürel Mirasın Korunması Geliştirilmesi ve Restorasyonu Devlet Hizmet Başkanı Azad Caferli ve TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki'yle, 27 yıl Ermenistan'ın işgalinde kaldıktan sonra 44 günlük savaşla kurtarılan Ağdam'da incelemelerde bulundu.

İşgal döneminde harabeye çevrilen şehir hakkında bilgi alan Kayalar, TİKA olarak bölgenin yeniden yapılanma sürecine önemli katkılar sunmak için çalışacaklarını söyledi.

Kayalar, "İşgal süresince yıkıp yakılan evleri, tahrip edilen cami, türbe ve mezarlıkları kendi gözlerimizle gördük. İşgalin getirdiği yıkımın boyutunun ne kadar büyük olduğuna şahit olduk. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de iki kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye, Ağdam, Şuşa ve tüm işgalden kurtarılan bölgenin yeniden ihyasında yakın iş birliği içinde olacaktır." dedi.

Şehrin simgelerinden olan Ağdam Camisi'ni ziyaret eden Kayalar, Azerbaycanlı yetkililerle tarihi, kültürel yapıların onarılmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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