TİKA Azerbaycan'da "Tıbbi Araştırmalarda Yöntem Bilim Kursu" düzenledi

Azerbaycan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının ( Tika ) destekleriyle Gazi Üniversitesi (GÜ) akademisyenlerince Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliğine (TABİB) bağlı bilimsel araştırma enstitüleri ve merkezlerinde yürütülen bilimsel araştırmalarda uygulanan yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla kurs düzenlendi.

Bakü'deki Yeni Klinik'te düzenlenen "Tıbbi Araştırmalarda Yöntem Bilim Kursu"nun açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, GÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TİKA Bakü Koordinatörü Fatih Yılmaz, TABİB yetkilileri ve akademisyenler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilimsel araştırma ve uygulama yöntemleri tecrübesinin Azerbaycan'da paylaşılmasının önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Projeye destek veren TİKA'nın günbegün geliştiğini ve ihtiyaçlara yeni çözümler üretilmesine katkı sağladığını belirten Bağcı, şu ifadeleri kullandı:

"TİKA'nın varlığı ülkemiz açısından gurur vericidir. Türkiye sadece kamu kuruluşları ve özel sektörlerinin tecrübesiyle değil akademik birikimiyle de kardeşlerinin yanındadır. İnsan kapitaline yatırım değerlidir. Değişen küresel şartlar, nitelikli iş gücünün sadece yazılımda değil sağlıkta, tarımda, çevrede, her alanda gerekli kılmaktadır. Gazi Üniversitemiz bilgi birikimini burada paylaşarak sağlıkçılarımızın gelişmesine katkı sağlayacaktır."

GÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan da Türkiye ve Azerbaycan'ın cephedeki birlikteliğini bilim alanında da gerçekleştirme arzusunda olduğunu dile getirdi.

İlerlemenin dil ve bilimin birlikte kullanılması, dünyada da Türk dili ve Türk biliminin daha çok hakim olmasıyla mümkün olacağını vurgulayan İlhan, "Türk dünyasındaki bilim insanlarının kapasitesinin çok yüksek olduğuna inanıyorum. Biz deneyimimizi sizlerle paylaşmaktan ziyadesiyle mutlu olacağız. Azerbaycan'a olan desteğimize aşı eğitimiyle başladık. Buradaki kapasite, çalışma azmi ve kendini geliştirme azmine şahit olduk. Bu kapasitenin artırılması ve sürdürülmesi için böyle bir çalışma başlattık." diye konuştu.

TİKA Bakü Koordinatörü Yılmaz, yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösterdikleri Azerbaycan'da bugüne kadar insan hayatına dokunan her alanda proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"TİKA'nın çalışmalarında sağlık altyapılarının güçlendirilmesi ve sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler önemli yer teşkil etmektedir. Bu bağlamda iki kardeş ülke arasında ilişkilerin ve iş birliğinin, diğer alanlarda oluğu gibi, sağlık ve tıp alanında da gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine inancımız tamdır."

İki gün devam edecek kursta Prof. Dr. İlhan ile GÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Tüzün tarafından Türk dünyasında bilim ve bilimsel düşünce, epidemiyolojik ve klinik araştırma tasarımı, hipotez kurma evreni, örnek seçimi ve kontrol grubu, tanımlayıcı araştırmalar, kesitsel araştırmalar, olgu kontrol araştırmaları, Kohort araştırmaları, deneysel araştırmalar, araştırma ölçütleri, klinik çalışma fazları, metodolojik araştırmalarda duyarlılık ve seçicilik, ROC eğrisi, biyo-istatistik kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, önemlilik testleri, korelasyon ve regresyon konularında eğitimler verilecek.