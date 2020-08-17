Tik Tok'da Ceylan akımı
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Tik Tok'da Ceylan akımı

Ünlü sanatçı Ceylan, söz ve müziği Ayaz Aydın'a ait olan "Bir Sivaslı Uğruna" şarkısı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Her yaştan TikTok kullanıcısı Ceylan'ın bu parçası eşliğinde danslar edip o anlarını kayıt altına alıyor

Tik Tok'da Ceylan akımı
17.08.2020 08:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:07

Son ayların en çok kullanılan sosyal medya platformu Tik Tok'ta yer alan kullanıcılar ünlü sanatçı Ceylan'ın seslendirdiği "Bir Sivaslı Uğruna" adlı şarkısı eşliğinde dans ettikleri videoları yayınlayarak yeni bir akım başlattılar.

Kaynak: Snob Magazin

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