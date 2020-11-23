Tik-taklar arasında 60 yıl

ADANALI saat ustası Murat Yurtbulmuş (76), 60 yıldır bit pazarı ve hurdacılardan topladığı eski saatleri evindeki atölyesinde tamir ederek çalışır duruma getiriyor.

ADANALI saat ustası Murat Yurtbulmuş (76), 60 yıldır bit pazarı ve hurdacılardan topladığı eski saatleri evindeki atölyesinde tamir ederek çalışır duruma getiriyor. Aralarında 150 yıllık da olan yüzlerce saati tamir eden Yurtbulmuş, farklı meslek gruplarından birçok saat meraklısına ise tamir eğitimi veriyor.

Murat Yurtbulmuş, ailesinin maddi durumu olmadığı için 15 yaşındayken bir saat dükkanına giderek çırak olarak işe başladı. El becerisini geliştirerek farklı saat türlerini inceleyip tamir eden Yurtbulmuş, saatçilik mesleğine adımını attı. Ustasından öğrendiği bilgi birikimiyle saat dükkanı açan Yurtbulmuş, emekli olunca iş yerini kapatarak hobi olarak eski saat toplamaya başladı. Hurdacılardan ve bit pazarından topladığı eski saatleri, evindeki atölyesinde tamir ederek çalışır duruma getiren Yurtbulmuş'un saatleri arasında 150 yıllık antika saatler de bulunuyor.

'ADANA'YA MÜZE YAPILIRSA SAAT HEDİYE ETMEK İSTERİM'Evindeki saatlerin hepsini hurdalıktan topladığını anlatan Yurtbulmuş, "Hurdacılar bu saatleri kamyonlara atıp metallerini eritmeye götürüyorlar. Bunlar için ödenen çok fazla paralar var. Küçük bir bozukluktan dolayı atılıyor. Ben bu saatlerin çoğunu bit pazarından ve yurt dışındaki pazarlardan topladım. Bu bozuk saatleri tamir ederek çalışır duruma getiriyorum." dedi.

KOLEKSİYONUNDA BİNDEN FAZLA SAAT BULUNUYORYurtbulmuş, koleksiyonunda bin taneden fazla saat bulunduğunu ifade ederek, Adana'ya saat müzesi yapıldığı takdirde tamir ettiği saatlerden vermek istediğini söyledi. Çok farklı meslek gruplarından çırakları olduğunu kaydeden Yurtbulmuş, saatçilik mesleğine gönül vermek isteyen bir kişiyi yetiştirip, sanat öğretip kendisine devretmeyi düşündüğünü dile getirdi.

Yaklaşık 5 yıldır hobi olarak saat işiyle uğraşan Ömer Güven, "3 yıl önce Murat ustamla tanışma fırsatı buldum. Murat hocam elinden geldiği bu işi bize öğretmeye çalışıyor. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Hobi olarak bu işe başlamıştım. Şu anda ahşaptan saatler yapıyorum. Asıl mesleğim elektronik teknikeri" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yusuf Kantarlı