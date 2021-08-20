TİHEK heyetinden Diyarbakır'da cezaevi ziyareti
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TİHEK heyetinden Diyarbakır'da cezaevi ziyareti

TİHEK heyetinden Diyarbakır'da cezaevi ziyareti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) üyeleri Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenikli Kapalı Cezaevi İnfaz kurumunda inceleme yaptı.

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) üyeleri Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenikli Kapalı Cezaevi İnfaz kurumunda inceleme yaptı.

TİHEK Kurul Üyesi Ünal Sade, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Çiğdem Çelik, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları Ayşe Nazlı Mercimek, Kutlu Aksu, Simge Zor'dan oluşan heyet tarafından Diyarbakır D Tipi Ceza İnfaz Kurumuna ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette,  Diyarbakır D Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Celal Arslan, heyete kurumları hakkında bilgi verdi. Görüşmelerin ardından 'Kurumların fiziksel koşulları, engelli grupların kurumdaki durumu, sağlık hizmetleri ve Covid-19 pandemisine yönelik alınan tedbirler ve aşı çalışmaları, beslenme koşulları, sosyal faaliyetler, günlük yaşam ve dış dünyayla iletişime ilişkin durumlar' uluslararası standartlar bağlamında incelendi. Heyet ayrıca, cezaevine bazı kişilerle görüşmeler gerçekleştirdi. Kurul Üyesi Ünal Sade, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Başsavcı Vekili Hakan Hançer'le de görüşme yaptı.Heyet üyeleri, ziyaretlerle ilgili yapılan inceleme ve görüşmelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlayarak ilgili kurumlara gönderecek.


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TİHEK heyetinden Diyarbakır'da cezaevi ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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