TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, "Kadın Hakları Sempozyumu"nda konuştu Açıklaması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, kadın hakları alanındaki mücadelenin, insan hakları genel mücadelesinin, hak ve özgürlük mücadelesinin amiral gemisini, ilham kaynağını, referans noktasını oluşturduğunu söyledi.

Kılıç, TİHEK tarafından bir otelde düzenlenen Kadın Hakları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, kadın haklarının sadece bugünün sorunu olmadığını, insanlığın, insanlık tarihinden beri kadın hakları konusunda büyük bir sınav içerisinde olduğunu vurguladı.

Hak ve özgürlükler açısından bakıldığında, çok kutsal, ulvi, kıymetli mücadele alanlarının olduğunu belirten Kılıç, "Ama özellikle kadın hakları alanındaki mücadele, insan hakları genel mücadelesinin, hak ve özgürlük mücadelesinin amiral gemisini, ilham kaynağını, referans noktasını oluşturuyor. Bu açıdan baktığımızda ortaya çıkan bu mücadelenin aslında çok insani bir şey olduğunu görüyoruz. O da eşitlik talebidir." diye konuştu.

Kadın hakları sorununun temelde insan hakları sorunu olduğunu, kadına yönelik şiddet, erken yaşta evlilik gibi durumların kadın haklarını ihlal edici nitelikteki sorun alanları olarak hala gündemde yer aldığını ifade eden Kılıç, kadın düşmanları açısından bakıldığında, özellikle özgün bir nefret suçu politikasının geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Kılıç, TİHEK olarak, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantılarına katkı sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İnsan onurunu temel almak üzere bütün yurttaşların herhangi bir ayrım olmaksızın eşitlik temelinde, bütün hak ve hürriyetlerden yararlanmasında eşitlik prensibini esas alıyoruz. 15 temelde, bütün yurttaşların eşit şekilde haklardan yararlanması noktasında önemli bir görev icra ediyoruz. Türkiye olarak birçok modern ülkeden neredeyse çeyrek yüzyıl öncesinde, kadının siyasal katılım hakkından diğer hak ve hürriyetler noktasındaki önemli kazanımlarını, tarihimizde onurlu bir nişan belgesi olarak taşıdığımızı kayıt altına almak gerekiyor."

Sempozyum kapsamında, "Kadınlara Yönelik Ayrımcılık", "Kadın Haklarının Korunmasında Devletin Yükümlülükleri", "Ceza Hukuku ve Ceza İnfaz Sistemi Uygulamalarında Kadınlar", "Çalışma Yaşamında Kadınlar" ile "Dijital Dünyada Kadınlar ve Kadın Haklarının Farklı Boyutları" konularında paneller düzenlendi.