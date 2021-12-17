Tiflis'teki YEE'de düzenlenen bağlama kursu mezunları sertifikalarını aldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) bağlama kursunu tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

YEE merkezinde düzenlenen törende, Gürcistan'da yaşayan tek kadın ozan Borçalı Türkü Nargile Mehtiyeva'dan eğitim alan öğrenciler sertifikalarını aldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, Türk Hava Yolları (THY) Gürcistan Müdürü Şerafettin Ekici ile öğrencilerin yakınlarının katıldığı programda konuşan Tiflis YEE Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel bağlama kursu projesinin gerçekleşmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Büyükelçi Yazgan da ozan Mehtiyeva'nın Gürcistan'daki faaliyetlerinden gurur duyduğunu dile getirerek, YEE Tiflis merkezinde bağlama kursu düzenlenmesinin önemine dikkati çekti.

Yazgan, "Bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Konserlerinizi daha büyük vesilelerle yapacağız. Gürcistan'da Türkiye'den, Azerbaycan'dan ve Gürcistan'dan insanları müzikle birleştireceğiz." diye konuştu.

Faik Guliyev de Saz ve Bağlama kültürünün Türk ve Azerbaycan halkının kalbinde yer aldığını ifade ederek, bu sanatın gençlere aktarılması için benzer projeleri desteklemeye her zaman hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından bağlama kursu mezunları bir saatlik konser verdi.

Programın sonunda öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

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AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

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