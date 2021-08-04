Tie break ne demek? Tie break voleybol!
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Tie break ne demek? Tie break voleybol!

Tie break ne demek? Tie break voleybol!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi. Peki, Tie break ne demek? Tie break voleybol! 2020 Tokyo Olimpiyatları! A Milli Kadın Voleybol Takımı!

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Güney Kore maçı ile veda etti. Grupta Çin, Rusya gibi takımları deviren Kadın Voleybol Takımımız, adeta okyanusu geçip derede boğuldu. Güney Kore'ye 3-2 kaybeden Filenin Sultanları, maçın bitimiyle yere kapanıp hüngür hüngür ağladı. En çok yıkılan ise kaptan Eda oldu. Tie break ne demek? Tie breakvoleybol!

TIE BREAK NE DEMEK?

Setlerin 2-2 olmasının ardından galibi belirleyen 15 sayı üzerinden oynanan sete tie break denir.A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi. Tarihimizde ilk kez çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, turda kendisine nazaran daha zayıf bir rakip olan Güney Kore'ye elenince adeta yıkıldı.

TIE BREAK VOLEYBOL

Dördüncü sete Şeyma Ercan'ın etkili servisleriyle başlayan Türkiye, 11-5'lik üstünlük kurdu. karşılaşan Tuğba Şenoğlu'nun sayılarıyla etki ettiği seti A Milli Kadın Voleybol Takımı 25-18 kazanarak setlere dengeyi getirdi: 2-2.

Yarı finale çıkacak takımı belirleyecek beşinci ve son sette Tuğba Şenoğlu'nun üst üste sayılarıyla Türkiye, skorda 6-3'lük avantaj yakaladı. Hücumda topları öldürmekte zorlanan milli takım, saha değişimine 8-7 geride gitti. Büyük heyecana sahne olan son bölümde kötü manşet alan milliler, seti 15-13 maçı da 3-2 kaybederek elendi. Bu sonuçla Güney Kore yarı finale çıkan ilk takım oldu.

Maç sonu milli sporcular büyük bir üzüntü yaşadı. Bazı sporcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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