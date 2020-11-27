Tidal kapatıldı mı? RTÜK Tidal'e erişimi engelledi mi? Tidal nedir, nasıl kullanılır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Tidal kapatıldı mı? RTÜK Tidal'e erişimi engelledi mi? Tidal nedir, nasıl kullanılır?

27.11.2020 21:06 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:16
Tidal kapatıldı mı? RTÜK Tidal'e erişimi engelledi mi? Tidal nedir, nasıl kullanılır?

RTÜK, yayın lisansı almayan platformlar için 72 saat süre tanımış ve bu lisansı almayan platformları erişim engeli getireceğini açıklamıştı. Buna göre daha önce uyarılan Deezer ve TIDAL platformları, süre dolmasına rağmen lisans almamıştı. Spotify, Netflix gibi platformlar ise lisans almıştı. Müzik programı Deezer ve Tidal kapatıldı mı?

Müzik programlarından biri olan Tidal, yüksek kaliteli müzik performansıyla dikkat çekmektedir. Son ortaya çıkan bilgilere göre ise RTÜK, lisans almayan TIDAL platformuna, erişim engeli için mahkeme kararı çıkarmış durumda. Buna göre verilen süre içinde lisans almayan TIDAL platformuna, mahkeme kararıyla bugünden itibaren Türkiye üzerinden ulaşılamıyor.

TIDAL KAPATILDI MI? TIDAL NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Yüksek kaliteli müzik dinlemeyi sevenlerin yakından bildiği TIDAL için Türkiye'den bir erişim engeli kararı geldi. Bunun arkasında lisans durumu yer almaktadır.

RTÜK geçtiğimiz ay resmi olarak yaptığı duyuru ile Spotify'ın yeni yasa doğrultusunda lisan başvurusunda bulunmadığını duyurmuştu. Kurum platforma yasal başvuru için 72 saatlik bir süre vermiş, daha sonra ise yaptırımların yapılacağını aktarmıştı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK, daha sonra Spotify'ın yasal süre içerisinde müracaatını yaptığını açıkladı ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkların başladığını duyurdu.

Şimdi benzer bir durumla rakip TIDAL karşı karşıya geldi. Ancak TIDAL'dan 72 saatlik süre içerisinde Spotify gibi bir lisans başvurusu gelmedi. Bu yüzden de TIDAL'a erişim (İnternet sitesi) şimdilik erişime kapatıldı. Platform Türkiye'de çok popüler değil, hatta genel olarak yurt dışında da çok kullanılmıyor. Ancak yine de servisi kullanan az sayıdaki kişi için alınan bu karar kötü görünüyor. TIDAL'ın rakiplerinden en büyük farkı gerçek anlamda olabilecek en yüksek seviyede ses kalitesi sunuyor olmasıydı. Bu sayede özellikle yüksek kaliteli kulaklıklara sahip olanları çok memnun eden servis, odyofillerin favorileri arasındaydı.

TIDAL öncesinde RTÜK ve Spotify üzerinden şunları söylemişti RTÜK sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yukarıdakine ek olarak şunlara da yer vermişti: "Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloğa açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir." Ayrıca "Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir." açıklaması da yapıldı. Bu arada benzer bir yasağın yakında Deezer'a da uygulanması bekleniyor. Deezer'ın da 72 saatlik yasal başvurusu süresi doldu açıklaması yapılıyor.

İlgili Haberler

Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nasıl kullanılır?
Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nasıl kullanılır?
Sinemalar kapatıldı mı? Sinema salonları ne zaman açılacak?
Sinemalar kapatıldı mı? Sinema salonları ne zaman açılacak?
Zoom nedir? Zoom meeting nasıl giriş yapılır, nasıl kullanılır? Zoom giriş ve indirme bilgileri neler?
Zoom nedir? Zoom meeting nasıl giriş yapılır, nasıl kullanılır? Zoom giriş ve indirme bilgileri neler?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Osman Kavala Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Enes Batur Cem Yılmaz Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Falcao Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tidal kapatıldı mı? RTÜK Tidal'e erişimi engelledi mi? Tidal nedir, nasıl kullanılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 21:16:38. #1.14#
title