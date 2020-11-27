Tidal kapatıldı mı? RTÜK Tidal'e erişimi engelledi mi? Tidal nedir, nasıl kullanılır?

RTÜK, yayın lisansı almayan platformlar için 72 saat süre tanımış ve bu lisansı almayan platformları erişim engeli getireceğini açıklamıştı. Buna göre daha önce uyarılan Deezer ve TIDAL platformları, süre dolmasına rağmen lisans almamıştı. Spotify, Netflix gibi platformlar ise lisans almıştı. Müzik programı Deezer ve Tidal kapatıldı mı?

Müzik programlarından biri olan Tidal, yüksek kaliteli müzik performansıyla dikkat çekmektedir. Son ortaya çıkan bilgilere göre ise RTÜK, lisans almayan TIDAL platformuna, erişim engeli için mahkeme kararı çıkarmış durumda. Buna göre verilen süre içinde lisans almayan TIDAL platformuna, mahkeme kararıyla bugünden itibaren Türkiye üzerinden ulaşılamıyor.

TIDAL KAPATILDI MI? TIDAL NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Yüksek kaliteli müzik dinlemeyi sevenlerin yakından bildiği TIDAL için Türkiye'den bir erişim engeli kararı geldi. Bunun arkasında lisans durumu yer almaktadır.

RTÜK geçtiğimiz ay resmi olarak yaptığı duyuru ile Spotify'ın yeni yasa doğrultusunda lisan başvurusunda bulunmadığını duyurmuştu. Kurum platforma yasal başvuru için 72 saatlik bir süre vermiş, daha sonra ise yaptırımların yapılacağını aktarmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK, daha sonra Spotify'ın yasal süre içerisinde müracaatını yaptığını açıkladı ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkların başladığını duyurdu.

Şimdi benzer bir durumla rakip TIDAL karşı karşıya geldi. Ancak TIDAL'dan 72 saatlik süre içerisinde Spotify gibi bir lisans başvurusu gelmedi. Bu yüzden de TIDAL'a erişim (İnternet sitesi) şimdilik erişime kapatıldı. Platform Türkiye'de çok popüler değil, hatta genel olarak yurt dışında da çok kullanılmıyor. Ancak yine de servisi kullanan az sayıdaki kişi için alınan bu karar kötü görünüyor. TIDAL'ın rakiplerinden en büyük farkı gerçek anlamda olabilecek en yüksek seviyede ses kalitesi sunuyor olmasıydı. Bu sayede özellikle yüksek kaliteli kulaklıklara sahip olanları çok memnun eden servis, odyofillerin favorileri arasındaydı.

TIDAL öncesinde RTÜK ve Spotify üzerinden şunları söylemişti RTÜK sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yukarıdakine ek olarak şunlara da yer vermişti: "Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloğa açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir." Ayrıca "Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir." açıklaması da yapıldı. Bu arada benzer bir yasağın yakında Deezer'a da uygulanması bekleniyor. Deezer'ın da 72 saatlik yasal başvurusu süresi doldu açıklaması yapılıyor.