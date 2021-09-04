PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: "Ne oldu adam mı kaçırdım"
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PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: "Ne oldu adam mı kaçırdım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: "Ne oldu adam mı kaçırdım" Ticari taksisine pozitif yolcu alan sürücü temaslı duruma düştü Kırıkkale'de Covid-19 PCR testi pozitif olan kişiyi ticari taksisine alan sürücü temaslı duruma düştü.

PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: "Ne oldu adam mı kaçırdım"

Ticari taksisine pozitif yolcu alan sürücü temaslı duruma düştü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Covid-19 PCR testi pozitif olan kişiyi ticari taksisine alan sürücü temaslı duruma düştü.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler sürüyor. Sulakyurt ilçe sınırında jandarma ekiplerince, yol kontrol denetimlerinde sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Sulakyurt ilçesine ticari taksi ile giden V.D'nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu GBT sorgusunda tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Kontrol noktasına gelen ekipler, V.D'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Buradaki işlemlerin ardından V.D, yurtta karantinaya alındı. Ticari taksi sürücüsü de pozitif yolcuyla aynı ortamda bulunduğu gerekçesiyle temaslı duruma düşerek evinde karantinaya alındı.

PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: 'Ne oldu adam mı kaçırdım'
PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: 'Ne oldu adam mı kaçırdım'
PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: 'Ne oldu adam mı kaçırdım'
PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: 'Ne oldu adam mı kaçırdım'
PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: 'Ne oldu adam mı kaçırdım'
PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: 'Ne oldu adam mı kaçırdım'
PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: 'Ne oldu adam mı kaçırdım'
PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: 'Ne oldu adam mı kaçırdım'
PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: 'Ne oldu adam mı kaçırdım'
PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: 'Ne oldu adam mı kaçırdım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

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