PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: "Ne oldu adam mı kaçırdım"

PCR testi pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: "Ne oldu adam mı kaçırdım" Ticari taksisine pozitif yolcu alan sürücü temaslı duruma düştü Kırıkkale'de Covid-19 PCR testi pozitif olan kişiyi ticari taksisine alan sürücü temaslı duruma düştü.