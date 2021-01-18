Ticari takside alkol alırken yakalanan genç kadın, "hastaneye gidiyordum" dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ticari takside alkol alırken yakalanan genç kadın, "hastaneye gidiyordum" dedi

18.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:47

Ticari takside alkol alırken yakalanan genç kadın, "hastaneye gidiyordum" dedi Ceza yememek için taksiden inmeyen genç kadın, güçlükle ikna edildi Bursa'da hastaneye gideceğini söyleyip, yolda durdurduğu ticari taksinin içerisinde alkol alırken polis çevirmesine takılan genç kadına 3 bin 150...

Ticari takside alkol alırken yakalanan genç kadın, "hastaneye gidiyordum" dedi
Ceza yememek için taksiden inmeyen genç kadın, güçlükle ikna edildi
BURSA - Bursa'da hastaneye gideceğini söyleyip, yolda durdurduğu ticari taksinin içerisinde alkol alırken polis çevirmesine takılan genç kadına 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Ticari taksiden inmemek için ekiplere direnen alkollü kadın, bir süre sonra araçtan indirildi
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde bulunan uygulama noktasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları bir ticari taksinin içerisinde müşteri olduğunu fark etti. Polis ekiplerinin 'neden dışarıdasınız' sorusu üzerine "hastaneye gidiyorum" diyen genç kadının izin belgesi olmadığı ortaya çıktı. Bu sırada aracın içerisine bakan ekipler, müşteri R.Ö.'nün elinde alkol bardağı olduğunu ve içerisin dolu olduğunu gördü. İdari ceza uygulanmak üzere taksiden inmesi istenilen R.Ö., ekiplere direnerek araçtan inmek istemedi. Yaklaşık 15 dakika süren ikna çabasının ardından genç kadın taksiden indirildi. Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulanan genç kadın, geldiği taksiye yeniden binerek bölgeden ayrıldı. R.Ö., kendini görüntüleyen basın mensuplarına 'Ben Hiçbir şey yapmadım, üzerimi aradılar bir şey çıkmadı, çekmeyin' diye tepki gösterdi.
(BÖ-GB-İHS)

Ticari takside alkol alırken yakalanan genç kadın, 'hastaneye gidiyordum' dedi
Ticari takside alkol alırken yakalanan genç kadın, 'hastaneye gidiyordum' dedi
Ticari takside alkol alırken yakalanan genç kadın, 'hastaneye gidiyordum' dedi
Ticari takside alkol alırken yakalanan genç kadın, 'hastaneye gidiyordum' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Cem Yılmaz Ozan Doğulu Oğuzhan Koç Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kar Bursa Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ticari takside alkol alırken yakalanan genç kadın, "hastaneye gidiyordum" dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 10:47:42. #1.14#
title