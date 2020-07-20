Ticari araca çarpmamak için motosikletini devirdi: 2 yaralı
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Ticari araca çarpmamak için motosikletini devirdi: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde karşı yönden gelen araca çarpmamak için fren yapan motosikletin devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Ticari araca çarpmamak için motosikletini devirdi: 2 yaralı
20.07.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:02

Antalya'nın Manavgat ilçesinde karşı yönden gelen araca çarpmamak için fren yapan motosikletin devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü ve motosikletin altında kalan arkadaşı yaralandı.

Kaza, Çetin Emeç Caddesi 5039 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı yönden gelen ve dönüş yapan ticari araca çarpmamak için fren yapan Mustafa Bakır'ın kullandığı 07 JG 571 plakalı motosiklet devrildi. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan ve ayağı devrilen motosikletin altında kalan Okan Bayrak 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü Mustafa Bakır ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kazayı gören vatandaşlar ise motosikletin Gençlik Merkezi istikametinden gelip, dikkatsiz bir şekilde kavşaktan 5039 sokağa dönen ticari araca çarpmamak için fren yaptığı sırada savrulduğunu, ticari araç sürücüsünün durmayıp yoluna devam ettiğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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