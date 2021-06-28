Ticari araç ile motosiklet çarpıştı, ayağı kırılan yaşlı adam dakikalarca 'Ayağım' diyerek inledi
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Ticari araç ile motosiklet çarpıştı, ayağı kırılan yaşlı adam dakikalarca 'Ayağım' diyerek inledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ticari araç ile motosiklet çarpıştı, ayağı kırılan yaşlı adam dakikalarca 'Ayağım' diyerek inledi Burdur Şekerişçi Evleri Mahallesi'nde motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ticari araç ile motosiklet çarpıştı, ayağı kırılan yaşlı adam dakikalarca 'Ayağım' diyerek inledi

BURDUR - Burdur Şekerişçi Evleri Mahallesi'nde motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle bir ayağı motosikletin altına sıkışan 'ayağım ayağım' diye yardım istedi.

Kaza, Burdur Şekerişçi Evleri Mahallesi, 3. sokak ile 2. sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serkan Altay'ın kullandığı 15 AY 820 plakalı ticari araç, 2. sokakta seyir halinde olan Abdurrahman Demir'in kullandığı 15 NT 439 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsünün ayağı motosikletin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Abdurrahman Demir, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine müdahalesi sırasında ayağının kırılması nedeniyle dakikalar boyunca 'Ayağım, ayağım' diye inledi. Daha sonra motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ticari araç ile motosiklet çarpıştı, ayağı kırılan yaşlı adam dakikalarca 'Ayağım' diyerek inledi
Ticari araç ile motosiklet çarpıştı, ayağı kırılan yaşlı adam dakikalarca 'Ayağım' diyerek inledi
Ticari araç ile motosiklet çarpıştı, ayağı kırılan yaşlı adam dakikalarca 'Ayağım' diyerek inledi
Ticari araç ile motosiklet çarpıştı, ayağı kırılan yaşlı adam dakikalarca 'Ayağım' diyerek inledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

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