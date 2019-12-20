Ticaret bakanı pekcan, ab ticaret komiseri hogan'la görüştü
Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştüBelçika (DHA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü.
20.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:54
Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü
Belçika (DHA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: DHA