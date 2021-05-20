Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un babaannesinin cenazesi Trabzon'da defnedildi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un babaannesinin cenazesi Trabzon'da defnedildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un babaannesinin cenazesi Trabzon'da defnedildi
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un vefat eden babaannesi Fatma Muş'un cenazesi toprağa verildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un vefat eden babaannesi Fatma Muş'un cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden 90 yaşındaki Fatma Muş için Köprübaşı ilçesi Beşköy Mahallesi camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Muş'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Muş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, definin ardından taziyeleri kabul etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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