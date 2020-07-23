Tianwen-1: Çin'in Mars keşif aracı yola çıktı Çin, Mars'ta mikroskobik yaşam belirtileri arayacak Tianwen-1 keşif aracını bu sabah Hainan Adası'ndan uzaya fırlattı.

Çin, Mars'ta mikroskobik yaşam belirtileri arayacak Tianwen-1 keşif aracını bu sabah Hainan Adası'ndan uzaya fırlattı.

Wençang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 12.00'de (Türkiye saatiyle 07.40) Long March 5 roketiyle fırlatılan altı tekerlekli robotun Şubat'ta Mars'ın yörüngesine girmesi bekleniyor.

Tianwen-1'in (Göklere Sorular) inişten önce, Mars'ın atmosfer koşullarını incelemek için, yörüngede 2-3 ay dolanması planlanıyor.

ABD'nin 1976'da Mars'a gönderdiği Viking araçları da aynı yöntemi izlemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri de Mars'a "Hope" (Umut) adlı bir uzay aracı göndermişti. NASA da gelecek hafta kızıl gezegene yeni nesil Perseverance (Sebat) keşif aracı göndereceğini açıklamıştı.

Ütopya Ovası'na inecek

Tianwen-1, Mars'ın ekvatorunun kuzeyindeki Ütopya Ovası olarak bilinen bölgeye inecek ve buradaki jeolojik koşulları inceleyecek.

Keşif aracı, ABD'nin 2000'li yıllardaki Spirit ve Oppurtunity robotlarına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

240 kilogram ağırlığındaki araç, katlanabilir güneş panelleriyle çalışıyor. Üzerinde kameralar bulunan bir direği olan keşif aracı, kayaların mineral yapısını inceleyecek ve su buzu örnekleri arayacak.

Tianwen-1'i yönlendiren uzay aracı da sensörleriyle Mars'ı yörüngeden inceleyecek.

Şimdiye kadar Mars'ın keşfi için gerçekleştirilen uzay görevlerinin yarısı başarısızlıkla sonuçlandı.

Çin'in Mars'a göndermeyi planladığı Yinghuo-1 uydusu, Kasım 2011'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmış, ancak sondayı taşıyan Fobos-Grunt adlı uzay aracı Ocak 2012'de Dünya'nın yörüngesinden ayrılamadan parçalanarak Büyük Okyanus'a düşmüştü.

Şimdiye kadar sadece ABD, Mars'ta uzun ömürlü operasyonlar gerçekleştirebildi.

Sovyetler'in Mars-3 (1971) ve Avrupa'nın Beagle-2 (2003) araçları Mars'a inmeyi başarmış ancak bir süre sonra görevler başarısız olmuştu.