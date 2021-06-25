Son dakika haberleri: THY'yi yasa boğan ölüm: Genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: THY'yi yasa boğan ölüm: Genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Enver Alas - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... TÜRK Hava Yolları (THY) filosunda pilot olarak görev yapan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar, Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

TÜRK Hava Yolları (THY) filosunda pilot olarak görev yapan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar, Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. THY'yi yasa boğan genç pilotun ölümü ile ilgili, polis soruşturma başlattı.

THY'nin Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olan Kutay Bayraktar'ın hayatını kaybettiği olay, dün sabah saatlerinde Beyoğlu Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'ta oturduğu apartman dairesinde yaşandı. Saat 08.00 sıralarında apartman görevlisi, bahçede Bayraktar'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Savcının yaptığı ilk incelemede, genç pilotun yüksekten düşmeye bağlı olarak öldüğü tespit edildi. Kutay Bayraktar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis yaptığı incelemede, olayın yaşandığı gece evde bulunan Bayraktar'ın kız arkadaşının da ifadesine başvuruldu. Kız arkadaşı, bir süre beraber evde bulunduklarını, Kutay'ın alkol aldığını ve saat 04.00 sıralarında kendisinin evden ayrıldığını ifade etti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.THY'DE BÜYÜK ÜZÜNTÜÖte yandan genç pilotun ölüm haberi THY'deki mesai arkadaşları arasında da büyük üzüntü yarattı. 2016 yılında THY Uçuş Akademisi'nden mezun olan Kutay Bayraktar, 2018'den beri Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olarak çalışıyordu.Bayraktar'ın cenazesi, bugün Çanakkale Merkez Mecidiye Camii'nde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Son dakika haberleri: THY'yi yasa boğan ölüm: Genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: THY'yi yasa boğan ölüm: Genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: THY'yi yasa boğan ölüm: Genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: THY'yi yasa boğan ölüm: Genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enver Alas

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