THY Teknik A.Ş, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sunucu ile modemini üretti
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THY Teknik A.Ş, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sunucu ile modemini üretti

19.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:42
THY Teknik A.Ş, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sunucu ile modemini üretti

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Türkiye'nin ilk yerli ve milli sunucu ve modemini üretti.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Türkiye'nin ilk yerli ve milli sunucu ve modemini üretti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uçaklarda; medya içeriklerinin (film, müzik, video, gazete, dergi, magazin vb.) depolanmasına, anlık internet erişimine ve istendiğinde içeriklerin yolcular ile paylaşılmasına imkan sunan bir medya kaynağı olan "sunucu" ile havayolu seyahati eğlenceli bir deneyime dönüşüyor.

Tasarımı ve üretimi THY Teknik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, dahili belleğinde 6 Terabayt (TB) veri depolamaya imkan sağlayan yerli sunucu muadili ürünlere göre 3 kat daha büyük bir veri depolama kapasitesine sahip. Yerli modem ise sunucuda depolanan medya içeriklerinin ve internet hizmetinin, kablosuz erişim teknolojisi ile yolcuların cihazlarına aktarılmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine verilen THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, Türk sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilere en kaliteli hizmeti sunma hususlarında var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Karaman, tüm dünyanın ve sektörün içinde bulunduğu bu zor günlerde; kapasitelerinde sağladıkları artışın ve hayata geçirilen inovatif projelerin bu azmin haklı sonucu olduğunu kaydederek, "Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak havacılık sektöründe başlatılan yerlileştirme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz. Bu doğrultuda birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Daha önce Türkiye'nin yerli ve milli ilk uçak koltuğu ve uçak galleyini üretmiştik. Bugün de ilk yerli ve milli modem ve sunucusunu üretmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge çalışmalarının sonucunda sektörel ihtiyaçlara göre özelleştirilen ürünler, rakiplerine oranla daha hızlı ve güvenli iletişim portlarına sahip. Tasarımı, yazılımı ve üretimi tamamen yerli mühendislik ürünü olan sunucu ve modem, geliştirilme ve test süreçlerinde birçok hava aracı çevre koşul testinden başarı ile geçerek en zorlu şartlar altında dahi görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirebildiklerini kanıtladı. Ürünler, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından onay aldı.

THY Teknik A.Ş, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sunucu ile modemini üretti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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