THY'nin korona virüs aşılarını taşıyan uçağından videolu mesaj
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THY'nin korona virüs aşılarını taşıyan uçağından videolu mesaj

29.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 29.12.2020 21:58

- THY'nin korona virüs aşılarını taşıyan uçağından videolu mesaj Türk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen korona virüs aşılarını getirmek üzere Pekin'den havalanan uçağından videolu mesaj paylaştı.

- THY'nin korona virüs aşılarını taşıyan uçağından videolu mesaj

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen korona virüs aşılarını getirmek üzere Pekin'den havalanan uçağından videolu mesaj paylaştı.

Çin'den sipariş edilen Korona virüs aşıları Türkiye saatiyle 19.50'de Pekin'den yola çıktı. Türk Hava Yolları'na ait uçakla yola çıkan 3 milyon dozluk ilk partinin sabah saatlerinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Aşının gelmesine saatler kala, THY'den de konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yahya Üstünün paylaşımının altına bulunan videoda, aşıları Türkiye'ye getiren THY uçağının pilotları, Korona virüsün bitmesi adına aşıların hayırlı olması mesajını paylaştı.

THY'nin korona virüs aşılarını taşıyan uçağından videolu mesaj
THY'nin korona virüs aşılarını taşıyan uçağından videolu mesaj
THY'nin korona virüs aşılarını taşıyan uçağından videolu mesaj
THY'nin korona virüs aşılarını taşıyan uçağından videolu mesaj

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERHAT YASAK

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