İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu - Haberler
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İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarını yarın saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı uçuşları da aksatıyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık" dedi.

YAĞIŞLAR ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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