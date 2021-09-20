THY, günlük 1221 sefer icra ederek Avrupa'da ikinci sırayı aldı - Haberler
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THY, günlük 1221 sefer icra ederek Avrupa'da ikinci sırayı aldı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
THY, günlük 1221 sefer icra ederek Avrupa'da ikinci sırayı aldı

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1221 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1221 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 13-19 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 169 bin 471 uçuş icra edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 345 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 1221 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1071 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus Hava Yolları da 476 uçuşla listede 9. sıradaki yerini korudu.

Raporda, söz konusu tarihlerde icra edilen uçuşların salgın dönemi öncesindeki 2019 dönem istatistiklerinin yaklaşık yüzde 70,2'sine denk geldiği belirtildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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