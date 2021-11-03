THY, günlük 1175 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı - Haberler
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THY, günlük 1175 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
THY, günlük 1175 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

Türk Hava Yolları (THY), 25-31 Ekim arasında günlük 1175 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

Türk Hava Yolları (THY), 25-31 Ekim arasında günlük 1175 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 25-31 Ekim tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 160 bin 736 uçuş, günde 22 bin 962 sefer gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 309 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 1175 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1064 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus Hava Yolları da 450 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

1 haftalık periyotta günlük uçuş sayılarının 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 81 oranına yaklaştığı kaydedildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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