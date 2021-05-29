THY Avrupa Ligi'nde finale doğru - Pau Gasol / Saras Jasikevicius
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THY Avrupa Ligi'nde finale doğru - Pau Gasol / Saras Jasikevicius

Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

THY Avrupa Ligi'nde yarı finalde temsilcimiz Anadolu Efes'le karşılaşacak Barcelona takımının başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve takımın önemli oyuncularından Pau Gasol, ortak basın toplantısı düzenledi.

THY Avrupa Ligi'nde yarı finalde temsilcimiz Anadolu Efes'le karşılaşacak Barcelona takımının başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve takımın önemli oyuncularından Pau Gasol, ortak basın toplantısı düzenledi.

THY Avrupa Ligi'nde finale doğru - Pau Gasol / Saras Jasikevicius
THY Avrupa Ligi'nde finale doğru - Pau Gasol / Saras Jasikevicius
THY Avrupa Ligi'nde finale doğru - Pau Gasol / Saras Jasikevicius
THY Avrupa Ligi'nde finale doğru - Pau Gasol / Saras Jasikevicius

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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