THY Avrupa Ligi'nde finale doğru - Pau Gasol / Saras Jasikevicius
THY Avrupa Ligi'nde yarı finalde temsilcimiz Anadolu Efes'le karşılaşacak Barcelona takımının başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve takımın önemli oyuncularından Pau Gasol, ortak basın toplantısı düzenledi.
THY Avrupa Ligi'nde yarı finalde temsilcimiz Anadolu Efes'le karşılaşacak Barcelona takımının başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve takımın önemli oyuncularından Pau Gasol, ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir