THY, Atina'ya yapılan ilk yurt dışı seferinin 75. yıl dönümünü kutladı

Türk Hava Yollarının (THY), yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü, ilk seferin yapıldığı Yunanistan'ın başkenti Atina'da kutlandı.

Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda yapılan törene, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, THY'nin Yunanistan'dan Sorumlu Genel Müdürü Yavuz Akkaynak, Eleftherios Venizelos Havalimanı İletişim ve Pazarlama Direktörü Ioanna Papadopulu ile Türk ve Yunan davetliler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Özügergin, THY'nın ilk yurt dışı seferinin Atina'ya yapılmasının nedeninin sadece coğrafi yakınlık olmadığını vurgulayarak "Türk ve Yunan halkları birbirlerinin topraklarını ziyaret etmek istedi, eski dostları kucaklamak istedi." dedi.

Akkaynak da 75. yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Gururla söyleyebilirim ki hiç kesintiye uğramadı. Umarız benzer kutlamaları daha nice yıllar yaparız." diye konuştu.

Papadopulu ise THY'nin Eleftherios Venizelos Havalimanı için en iyi partnerlerinden biri olduğunu vurguladığı konuşmasında, geçen süreçte artan yolcu sayısına dikkati çekerek "Bir gelişme ve büyüme hikayesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Etkinlik, kutlama pastasının kesilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.