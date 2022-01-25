Thor Ragnarok hangi kanalda? Bu akşam Thor: Ragnarok ne zaman çekildi, saat kaçta? - Haberler
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Thor Ragnarok hangi kanalda? Bu akşam Thor: Ragnarok ne zaman çekildi, saat kaçta?

Thor Ragnarok hangi kanalda? Bu akşam Thor: Ragnarok ne zaman çekildi, saat kaçta?

Yönetmenliğini Taika Waititi'nin yaptığı 'Thor: Ragnarok' filminin başrollerinde Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston bulunuyor. Filmin senaryosunu ise Craig Kyle ve Christopher Yost kaleme aldı. Thor Ragnarok hangi kanalda? Bu akşam Thor: Ragnarok saat kaçta?

Thor : Ragnarok hangi kanalda? Bu akşam Thor : Ragnarok saat kaçta? sorularının yanıtı merak ediliyor. Asgard'tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir. Eğer gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela'dır. Ancak Asgard'ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk'ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır...

THOR RAGNAROK HANGİ KANALDA?

Thor Ragnarok filmi bu akşam, Star TV'de yayınlanıyor.

  • Yönetmen: Taika Waititi
  • Oyuncular: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett
  • Tür: Aksiyon, Bilimkurgu, 3 Boyutlu
  • Ülke: 2017/ ABD

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:30 Kaderimin Oyunu

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Thor: Ragnarok

22:30 Thor: Ragnarok

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