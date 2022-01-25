Thor: Ragnarok filmi oyuncuları kim? Thor: Ragnarok filmi konusu, oyuncuları ve Thor: Ragnarok özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Thor: Ragnarok filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Thor: Ragnarok konusu, özeti ve Thor: Ragnarok oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Thor: Ragnarok filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Thor: Ragnarok filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Thor: Ragnarok filmini izleyecek olanların merak ettiği Thor: Ragnarok konusu nedir, Thor: Ragnarok oyuncuları kimler ve Thor: Ragnarok özeti gibi konuları inceliyoruz.

THOR: RAGNAROK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Thor: Ragnarok filminde Thor, evrenin diğer tarafında, kudretli çekici olmadan hapis kalmıştır. Güçlü yeni tehdit, acımasız Hela'nın yol açacağı kıyameti (Ragnarok), kendi dünyasının yok oluşunu ve Asgard medeniyetinin yıkılmasını önlemek için Asgard'a dönmek üzere, kendini zamana karşı yarışırken bulur. Ama önce, eski müttefiki ve Yenilmezler ekibinden arkadaşı Hulk'la kendisini karşı karşıya getiren ölümcül bir yarışmadan sağ çıkmalıdır.

Yönetmen: Taika Waititi

Oyuncular:

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Cate Blanchett

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2017 (131 dk)

Vizyon Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma

Senaryo: Craig Kyle, Christopher Yost

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