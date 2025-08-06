Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Thor filmini ilk kez ya da tekrar izlemek isteyenler için hikâyesi, karakterleri ve oyuncu kadrosu merak konusu haline geldi. Tanrılar diyarından dünyaya uzanan bir mücadeleyi konu edinen filmde hangi oyuncular rol alıyor, filmde neler yaşanıyor gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik.

THOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Thor, kendi kaderini arayan bir prensin kahramanlığa uzanan efsanevi serüvenini güçlü bir anlatımla gözler önüne seriyor. Tahtın doğal varisi olan Thor, öfkesine yenik düşerek kadim bir savaşı yeniden başlatır ve bu davranışı, onu büyük bir sınavla karşı karşıya bırakır.

Kibrinin bedelini sürgünle ödeyen Thor, kendini Dünya'da sıradan insanlar arasında bulur. Ancak ait olduğu evrenden gelen tehditler Dünya'yı sarınca, Thor kaderine sırt çeviremez. Gerçek gücünün ve sorumluluğunun ne olduğunu öğrenerek, hem içsel bir dönüşüm yaşar hem de insanlığı korumak için harekete geçer.

THOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrollerde Chris Hemsworth'un hayat verdiği Thor karakterinin yanı sıra, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins ve Stellan Skarsgård gibi usta isimler kadroda yer alıyor. Oyuncular performanslarıyla hikâyeyi güçlendirirken, karakterlerin derinliğini başarılı bir şekilde yansıtıyor.

THOR FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Thor filmi, izleyiciyle ilk kez 21 Nisan 2011 tarihinde Avustralya'da, ardından 6 Mayıs 2011'de Amerika Birleşik Devletleri'nde buluştu. Film, çekimlerinin büyük kısmını ABD ve Yeni Meksika gibi farklı coğrafyalarda gerçekleştirerek görsel atmosferini zenginleştirdi.