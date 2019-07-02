THK'dan muhtarlara teşekkür belgesi

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, geçtiğimiz Ramazan ayında mahallelerinden en yüksek miktarda fitre-zekat bağışı toplayan Erdek'teki üç muhtara teşekkür belgesi gönderdi.

THK Erdek Şube Başkanı Temel Güven'e gönderilen teşekkür belgeleri, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık tarafından Ormanlı Mahallesi Muhtarı Nihat Karışık, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ayşe Ertürk ve Turan Mahallesi Muhtarı İlker Dolan'a verildi.

Erdek Kaymakamlığın muhtarlarla yaptığı koordinasyon ve bilgilendirme toplantısında üç mahallenin muhtarına teşekkür belgelerini veren Kaymakam Çalık, şunları söyledi, "Türk Hava Kurumu'muz, milli kurumlarımız arasında önemli bir yer tutuyor. Hava ambulansları ve üniversitesi bile var. Atatürk'ümüzün bizlere kazandırdığı bu kuruma hepimiz destek olmalı ve sahip çıkmalıyız. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban derilerimiz, milli servetimizin bir parçasıdır. Çok çabuk bozulan kurban derilerini gecikmeden THK'ne vermeliyiz ki, çöpe gitmeyerek değerlensin" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA