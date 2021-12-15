THK'da Cenap Aşcı'nın istifası kabul edildi, yeni üye atandı

TÜRK Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı'nın istifası, mahkemece kabul edilirken, heyet üyeliğine Ali Yüksel atandı.

Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2019'da THK'ya Adnan Zengin ve H. Abdullah Kaya ile birlikte yönetim kayyumu olarak atanan Cenap Aşcı, 6 Eylül'de istifa dilekçesini verdi. Mahkeme heyeti, Aşcı'nın istifasının kabulü ile kurumda görevli Ali Yüksel'in kayyum heyeti üyeliğine atanmasına karar verdi.

Cenap Aşcı, ?Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle kurumun ve şahsının yıpratılmasını, istifasına gerekçe olarak göstermişti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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