THF Başkanı Sadık Karakan Açıklaması Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "23 Nisan günü her ev bayram yeri olmalı" dedi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "23 Nisan günü her ev bayram yeri olmalı" dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, korona virüsü salgını nedeniyle evde kutlamak zorunda kaldıklarını belirten Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Her milletin tarihinde dönüm noktaları vardır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması da bizim tarihimizin en önemli günlerinden biridir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. Yarınımızın teminatı olan çocuklarımızın ve tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Virüs salgını nedeniyle bu yıl bayramımızı evimizde kutlayacağız. 23 Nisan günü evlerimizde bayramımızı, 100. yıla yakışır, en güzel, en coşkulu şekilde kutlamalıyız. Evlerimizi bayraklarla donatmalı, İstiklal Marşımızı en gür bir şekilde söylemeliyiz. 23 Nisan'da her ev bayram yeri gibi olmalı. Tarihin her döneminde hür yaşamış ve hür yaşayacak olan Türk milleti, 100 yıl önce her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen Kurtuluş Savaşını başarıya ulaştırarak Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşun sağlarken, dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletlere de örnek olmuştur. Atalarımızdan bize miras kalan bu mücadele ruhu ile korona virüs salgınıyla da başarılı bir şekilde mücadele ediyoruz. Millet olarak böylesine zorlu günlerde birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, yardımlaşma ve dayanışmaya daha fazla önem vermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramını kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA