Theta Healing nedir?

Son günlerde gündeme gelen "Theta Healing" in, bir inanç çalışması olduğu biliniyor. Duyanlar tarafından merak edilen Theta Healing adı verilen kendine yardım yönteminin detayları merak ediliyor. Peki, Theta Healing nedir? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik, haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son günlerde gündeme gelen "Theta Healing" in, bir inanç çalışması olduğu biliniyor. Duyanlar tarafından merak edilen Theta Healing adı verilen kendine yardım yönteminin detayları merak ediliyor. Peki, Theta Healing nedir? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik, haberimizden ulaşabilirsiniz.

THETA HEALİNG NEDİR?

ThetaHealing, 1994 yılında Vianna Stibal tarafından oluşturulan ve insanların sağlık, zenginlik veya sevgi hedeflerine ulaşmalarını engelleyen sınırlayıcı bilinçaltı inançlarını değiştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir kendi kendine yardım yöntemidir.

ThetaHealing, danışan ve theta uygulayıcısının yüz yüze ya da telefon aracılığıyla gerçekleştirdiği "inanç çalışması" adı verilen bireysel oturumlar şeklinde uygulanır. Ayrıca günlük kendi kendine meditasyon ve iç gözlem aracı olarak da kullanılabilir. Buradaki düşünce, bilinçaltında katılımcının öz, genetik, geçmiş ve ruh seviyelerinde bulunabilecek 'inançları' bulup, değiştirebilmesidir.

Amaç, Vianna'nın belirttiği gibi, genel sağlığı ve esenliği iyileştirmektir; "İnanç çalışması, olumsuz düşünce kalıplarını ortadan kaldırıp, olumlu ve yararlı olanlarla değiştirme yeteneği ile bize güç verir.

Vianna Stibal'e göre, ThetaHealing felsefesi "Yedinci Düzlemin, Yani Her Şeyin Yaratıcısı"nın önemini göstermek için bir çerçeve veren, ayrıca "mükemmel bir sevgi ve zekâ yeri" olarak da tanımlanan "Varoluşun Yedi Düzlemi" etrafında yoğunlaşmıştır. Varoluşun Yedi Düzlemi, fiziksel ve ruhsal dünyayı atomların ve parçacıkların hareketiyle ilişkili olarak açıklar; Yedinci Düzlem her şeyi yaratan yaşam gücüdür.

Bununla birlikte kavramları, çoğu dini kavramla bütünleşebilir.

ThetaHealing felsefesi, ezoterik ve inanç temelli doğası nedeniyle eleştirilmiştir. Mcgill Üniversitesi Bilim ve Toplum Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, iddia edildiği gibi ThetaHealing beyindeki Theta dalgalarını artırmadığını, "Tam aksi yönde, toplam theta dalgalarının azaldığını" tespit etmişlerdir. Ayrıca ThetaHealing uygulamalarının iyileşme ile değil parayla motive ettiği konusunda çokça eleştirilmektedir.