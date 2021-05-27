The Smurfs: Mission Vileaf Ekim ayında konsollar ve PC için çıkışını gerçekleştirecek
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The Smurfs: Mission Vileaf Ekim ayında konsollar ve PC için çıkışını gerçekleştirecek

The Smurfs: Mission Vileaf Ekim ayında konsollar ve PC için çıkışını gerçekleştirecek
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını Microids ve geliştiriciliğini OSome Studio'nun yaptığı üç boyutlu platform macera oyunu The Smurfs: Mission Vileaf'in çıkış tarihini açıkladı ve oyundan ilk ekran görüntülerini oyunseverler ile paylaştı.

Oyunseverlerin beklediği haber yayıncı Microids ve geliştirici OSome Studio'dan geldi ve Ekim'de PC ve konsollar için çıkış yapacağını duyurdu. Oyun 25 Ekim 2021'de PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam) için çıkacak.

The Smurfs: Mission Vileaf'te kötü büyücü Gargamel, Şirinler'i yakalamak için Vileaf isminde bir bitki geliştirir ve zehirli olan bu bitki orman için de büyük bir kötü durum oluşturur.

Oyuncular Şirine, Güçlü Şirin, Gözlüklü Şirin ve Aşçı şirin oynanabilir karakterlerini benimseyerek beş farklı dünyada maceraya çıkarak Gargamel'in olanlarını bozmaya çalışacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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