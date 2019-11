THE SHINNING Hikayesi 22 Kasım'da

09.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:41

Bu sonbaharda vizyona girecek olan bu korku hikayesindebaşrolleri Evan McGregor, Rebecca Ferguson ve genç oyuncu Kyliegh Curran paylaşıyorlar. Filmin senaryosu yönetmen Mike Flanagan tarafından yazıldı ve Stephen King'in romanından uyarlandı.

Dan Torrance,Overlook'da henüz bir çocukken geçirdiği travmanın korkularını hala geri dönülemez bir şekilde yaşar ve biraz huzur bulmak için mücadele verir. Bulduğu bu huzur Abra ile tanıştığında yok olur. Abra, kendine özgü "parlama" olarak da bilinen olağanüstü bir algılama yeteneğine sahip, cesur bir genç kızdır. İçgüdüsel olarak Dan'in de aynı yeteneğe sahip olduğunu fark eden Abra, onu arar. Acımasız Rose The Hat (Şapkalı Rose) ve onun True Knot (gerçek bağlılık) adlı, amaçları masumların bu özel güçleri (parlamaları) ile beslenerek ölümsüzlüğü bulmak olan tarikat üyelerine karşı Dan'in yardımını ister.

Dan ve Abra bu beklenmedik müttefiklik ile Rose'a karşı bir ölüm kalım savaşının içine girerler. Abra'nın kendi 'parlama'yeteneğine böylesine masum ve korkusuzca sahip çıkması Dan'in de daha önce hiç olmadığı şekilde kendi güçlerini geri çağırmasına ve geçmişe dönme cesareti göstererek korkuları ile yüzleşmesine ve böylece geçmişin hayaletlerinin tekrar ortaya çıkmasına sebep olur.

"Stephen King'den Doktor Uyku/ Stephen King's Doctor Sleep" filminde başrolde Dan Torrance rolü ile Evan McGregor ("Star Wars:Episodes I,II& III, " T2 Trainspotting"), Rose The Hat rolünde Rebecca Ferguson ("Mission : Impossible" filmleri, "The Greatest Showman" ) ve Kyliegh Curran ise Abra rolünde ilk başrol deneyimi ile yer alıyorlar. Ana oyuncu kadrosunda yer alan diğer oyuncular ise şöyle sıralanıyor; Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue ve Cliff Curtis.

Filmin yapımcıları; Trevor Macy ("Oculus") ve Jon Berg (" Wonder Woman), yönetici yapımcıları; Roy Lee, Scott Lumpkin, Akiva Goldsman ve Kevin McCormick.

Filmin senaryo yazarı da olan Flanagan'ın kamera arkası yaratım ekibinde, görüntü yönetmeni Michael Fimognari (" The Haunting of Hill House "), yapım tasarımcısı Maher Ahmad ("Get Hard") ve kostüm tasarımcısı Terry Anderson (" Den of Thieves") yer alıyorlar. Filmin müzikleri The Newton Brother(" The Haunting of Hill house") tarafından bestelendi.

Warner Bros. Pictures, bir Intrepit Pictures/Vertigo Entertainment Production yapımı, bir Mike Flanagan filmi olan "Stephen King'den Doktor Uyku/Stephen King's Doctor Sleep" filmini sunar. Filmin dünya çapındaki dağıtımı Warner Bros. Pictures tarafından gerçekleştirilecek…(yapım bilgilerinin devamı ektedir.)

Kaynak: Bültenler