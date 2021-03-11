The Rosie Project Filmi
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The Rosie Project Filmi

11.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:22
The Rosie Project Filmi

The Rosie Project filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Rosie Project filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Asosyal bir genetik profesörü olan Don Tillman mükemmel bir eş bulabilmek için bir anket hazırlamıştır. Araştırmaları devam ederken karşısına çıkan Rosie Jarman anketin her kuralına aykırı karakteriyle, profesörün çalışmalarını tepetaklak edecektir. Filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Jennifer Lawrence yer alıyor.

Yönetmen: Ben Taylor

Senaryo: Scott Neustadter, Michael H. Weber

Oyuncular: Ryan Reynolds, Jennifer Lawrence

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: The Rosie Project

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

The Rosie Project Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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