The Personal History of David Copperfield Filmi
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David Copperfield hayat hikayesini anlatan The Personal History Of David Copperfield, gençlik döneminden hayatının son evresine kadar yaşananları konu ediyor. Charles Dickens’ın klasikleşmiş eserinden uyarlanan filmde, Copperfield’ın doğumundan bebeklik dönemine, ergenlik zamanlarından yetişkinlik dönemine, yoksulluktan servete ulaştığı zamanlara bir yolculuk yapılıyor.
David Copperfield’a, Dev Patel’in hayat verdiği yapımın yönetmen koltuğunda Armando Iannucci oturuyor.
Yönetmen: Armando Iannucci
Senaryo: Armando Iannucci, Simon Blackwell, Charles Dickens
Oyuncular: Dev Patel, Ben Whishaw, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Anna Maxwell Martin, Gwendoline Christie, Benedict Wong, Sophie McShera
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: The Personal History of David Copperfield
Yapımcı Firma: FilmNation Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 119 dk.
Dağıtıcı Firma: FilmNation Entertainment
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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