The Personal History of David Copperfield Filmi

14.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:58

David Copperfield hayat hikayesini anlatan The Personal History Of David Copperfield, gençlik döneminden hayatının son evresine kadar yaşananları konu ediyor. Charles Dickens’ın klasikleşmiş eserinden uyarlanan filmde, Copperfield’ın doğumundan bebeklik dönemine, ergenlik zamanlarından yetişkinlik dönemine, yoksulluktan servete ulaştığı zamanlara bir yolculuk yapılıyor.

David Copperfield’a, Dev Patel’in hayat verdiği yapımın yönetmen koltuğunda Armando Iannucci oturuyor.

Yönetmen: Armando Iannucci

Senaryo: Armando Iannucci, Simon Blackwell, Charles Dickens

Oyuncular: Dev Patel, Ben Whishaw, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Anna Maxwell Martin, Gwendoline Christie, Benedict Wong, Sophie McShera

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: The Personal History of David Copperfield

Yapımcı Firma: FilmNation Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 119 dk.

Dağıtıcı Firma: FilmNation Entertainment

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com