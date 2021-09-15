The Lost Daughter Filmi

The Lost Daughter, bir üniversite profesörünün gittiği yaz tatilinde geçmişindeki sırlarla karşılaşmasını ve anneliğinin ilk dönemlerinde hissettiği duygu karmaşasını konu alıyor. Filmde Olivia Colman, hayatına giren yeni insanlar sonucunda bir kaosun içerisine sürüklenen üniversite profesörü Leda’ya hayat verirken; Dakota Johnson ise Leda’yı deniz kenarında gören ve bütün olayların başlamasına vesile olan Nina karakterini canlandırıyor.

Yönetmen: Maggie Gyllenhaal

Senaryo: Elena Ferrante, Maggie Gyllenhaal

Oyuncular: Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Jessie Buckley, Paul Mescal, Oliver Jackson-Cohen, Ellie Mae Blake, Yiannis Cheliotis, Abe Cohen, Dagmara Dominczyk, Jack Farthing, Ed Harris, Ellie James, Panos Koronis, Vassilis Koukalani, Spyros Maragoudakis, Nikos Poursanidis , Alba Rohrwacher, Konstantinos Samaa

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Lost Daughter

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD, Yunanistan

Orijinal Dili: İngilizce, Yunanca

Filmin Süresi: 121 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 17.12.2021

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