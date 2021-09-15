The Lost Daughter Filmi
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The Lost Daughter, bir üniversite profesörünün gittiği yaz tatilinde geçmişindeki sırlarla karşılaşmasını ve anneliğinin ilk dönemlerinde hissettiği duygu karmaşasını konu alıyor. Filmde Olivia Colman, hayatına giren yeni insanlar sonucunda bir kaosun içerisine sürüklenen üniversite profesörü Leda’ya hayat verirken; Dakota Johnson ise Leda’yı deniz kenarında gören ve bütün olayların başlamasına vesile olan Nina karakterini canlandırıyor.
Yönetmen: Maggie Gyllenhaal
Senaryo: Elena Ferrante, Maggie Gyllenhaal
Oyuncular: Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Jessie Buckley, Paul Mescal, Oliver Jackson-Cohen, Ellie Mae Blake, Yiannis Cheliotis, Abe Cohen, Dagmara Dominczyk, Jack Farthing, Ed Harris, Ellie James, Panos Koronis, Vassilis Koukalani, Spyros Maragoudakis, Nikos Poursanidis , Alba Rohrwacher, Konstantinos Samaa
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Lost Daughter
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD, Yunanistan
Orijinal Dili: İngilizce, Yunanca
Filmin Süresi: 121 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 17.12.2021
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