The Little Things Filmi The Little Things filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Little Things filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Little Things, kurallara son derece bağlı bir polis ile onun tam zıttı bir karaktere sahip, suçluları yakalamak için kuralları çiğnemeye yatkın olan ortağının, bir seri katili yakalamak için giriştiği zorlu mücadeleyi konu ediyor. Yönetmen: John Lee Hancock Senaryo: John Lee Hancock Oyuncular: Natalie Morales, Denzel Washington, Jared Leto, Rami Malek, Sofia Vassilieva, Tom Hughes, Chris Bauer, Jason James Richter, Terry Kinney, Kerry O'Malley, Michael Hyatt , John Harlan Kim, Stephanie Erb, Isabel Arraiza, Samantha Cormier, Dimiter D. Marinov , Joris Jarsky, Ben Sanders, J. Downing, Sheila Houlahan, Jeff Corbett, Erica Lynne Arden, Emil Beheshti, Patricia Mizen, Jack Topalian, Thomas Crawford, Hank Northrop, Ebony N Mayo, Matteo Menzies, Richard Lawrence Filmin Türü: Gerilim Orijinal Adı: The Little Things Yapımcı Firma: Warner Bros. Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey Vizyon Tarihi: 29.01.2021 The Little Things Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com