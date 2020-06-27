The Last of US Part II için Ek İçerik Gelmeyebilir
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The Last of US Part II için Ek İçerik Gelmeyebilir

Naughty Dog, muazzam bir açılış yapan ve

The Last of US Part II için Ek İçerik Gelmeyebilir
27.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:19

Naughty Dog, muazzam bir açılış yapan ve satış rekoru kıran The Last of US Part II için bizleri üzecek bir açıklamada bulundu. The Last of US aksine devam oyunu için herhangi bir ek içerik planı yapılmıyor. En azından şimdilik.

Bildiğiniz gibi The Last of US oyununun 2013 yılındaki çıkışının ardından, The Last of Us: Left Behind adıyla ek bir senaryo içeriği görmüştük. Ana senaryo ile doğrudan bağlantılı olan bu içerik, iki farklı zamanda geçiyordu. Bunlardan bir tanesinde geçmişe dönüşler yaparak Ellie ile Riley ikilisinin macerasına ortak oluyor, bir tanesinde de Sonbahar ve Kış mevsimleri arasında yaşananları görme fırsatımız oluyordu. Kafalardaki bazı soru işaretleri de böylece gideriliyordu.

The Last of US Part II için Senaryo İçeriği Gelecek Mi?

Çıkışı sonrasında, benzer bir durumu The Last of US Part II için de mümkün olup olmayacağı merak ediliyordu. Ancak Kinda Funny Gamescast sırasında sorulan ilgili bir soruya cevap veren Oyun Yönetmeni Neil Druckmann, bu soruya şimdilik olumsuz bir yorumda bulundu.

"Hayır, The Last of US ile sezon biletinin olacağını veya zamanından önce bir hikaye içeriğinin olacağını söylediğimizi sanıyorum. The Last of US Part II için böyle bir plan yok."

Ne var ki sizin de gördüğünüz üzere Druckmann tarafından verilen cevap, kapının tam olarak kapatılmadığının işareti gibi görünüyor. Yani gelecekte muhtemel bir sürpriz ile karşılaşabiliriz. Bekleyelim, görelim.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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