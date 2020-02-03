The Joker - Joaquin Phoenix BAFTA töreninde 'sistematik ırkçılık var' dedi

03.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:20

Amerikalı oyuncu Joaquin Phoenix, Joker filmiyle en iyi oyuncu ödülünü aldığı Bafta (İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi) töreninde "sistematik ırkçılığı" eleştirdiği konuşmasıyla büyük övgü topladı.

BAFTA ödüllerinde tüm 20 adayın da beyaz olması tepkilere neden olmuştu.

Phoenix konuşmasında "Sanırım diğer renkten insanlara beyaz değilseniz, burada istenmiyorsunuz mesajını gönderiyoruz" dedi.

Oyuncu Viola Davis ve Elveda (The Farewell) filminin yönetmeni Lulu Wang, Twitter'da Phoenix'i "cesaretinden dolayı" kutladı.

Lulu Wang mesajında "salonda sessizliğe yol açan" konuşması için Phoenix'e teşekkür ederken siyah oyuncu Davis, "Teşekkür ederim Joaquin Phoenix. Dürüstlüğün, dayanışman ve cesaretin için. Tebrikler" dedi.

Başka bir siyah oyuncu Kerry Washington da Twitter mesajında "Bu arada Joaquin, (ağzından) GERÇEKLERİ püskürtüyor" diye yazdı. İsrail asıllı Amerikalı yönetmen Alma Har'el ise şunları söyledi:

"Yanılıyorsam düzeltin ama bu uzun süredir ilk kez oluyor. Beyaz bir adam, çağrıldığı kürsüde hepimizin duyması gerekenleri söylüyor Genelde kadınlar sesini çıkarıyor. Bu cesaret verici ve işimize yardımcı olacak."

Phoenix konuşmasında ne dedi?

Jaoquin Phoenix teşekkür konuşmasında özetle şöyle dedi:

"Bu gece burada olmaktan onur duyuyorum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Bafta ödülleri her zaman kariyerime destek sağladı ve bunun için çok müteşekkirim. Ama aynı zamanda kafamın da biraz karıştığını söylemek zorundayım. Çünkü (bu ödüllere) layık olan birçok oyuncu arkadaşım aynı ayrıcalığa sahip değil."

"Sanırım başka renkten olan insanlara burada istenmedikleri mesajını gönderiyoruz. Evet, sektörümüze bulundukları katkılarından yararlandığımız insanlara gönderdiğimiz mesaj bu. Bence kimse sadaka ya da ayrıcalıklı muamele istemiyor. Ama her yıl kendimize bunu veriyoruz. İnsanlar sadece yaptıkları işler için takdir edilmek ve saygı görmek istiyor."

"Bu tepeden bakan bir kınama değil. Çünkü utanarak söylüyorum ki ben de sorunun bir parçasıyım. Bulunduğum setlerin herkese açık olması için yeterince çaba harcamadım. Sanırım mesele, çok kültürlü film setlerine sahip olmanın ötesine geçiyor. Sistematik ırkçılığı anlamak için gerçekten çok çalışmalıyız. Bu sistemi, bunu yaratıp bundan fayda sağlayanlar bozmalı."

Phoenix daha önce The Master, Gladyatör ve Sınırları Aşmak (Walk the Line) filmleriyle Oscar'a aday gösterilmişti. Pazar gecesi açıklanacak Oscar ödüllerinde Phoenix en iyi oyuncu ödülünde favori görülüyor.