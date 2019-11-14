The Happy Prince Filmi

14.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:58

“The Happy Prince”, geç Victoria dönemi Britanya'sının en başarılı ve ünlü yazarlarından biri olan Oscar Wilde’ın çileli son günlerini anlatıyor. Eşcinsel olduğu gerekçesiyle iki yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan yazar hayatının kalan üç yılını da sürgünde geçirir. Bir zamanlar şerefine kadeh kaldırılan ünlü yazar artık sefillik içinde yaşamakta ve her geçen gün sağlığı ve parası tükenmektedir.

Yönetmen: Rupert Everett

Senaryo: Rupert Everett

Oyuncular: Rupert Everett

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: The Happy Prince

Yapımcı Firma: Entre Chien et Loup

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: İngiltere, Belçika, İtalya, Almanya

Orijinal Dili: Latince, İngilizce, Fransızca, İtalyanca

Filmin Süresi: 105 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com